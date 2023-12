Zabił trzy osoby i odjechał. Jest nagranie z wypadku w Międzyzdrojach

Wypadek, do którego doszło w przedświąteczną sobotę w Międzyzdrojach, wstrząsnął Polską. We wracającą z zakupów rodzinę wjechało rozpędzone audi. Na miejscu zmarły trzy osoby - dorośli w wieku: 43 i 44 lat, oraz 7-letnie dziecko. 12-letnia dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do szpitala w Szczecinie. Sprawca po uderzeniu w przechodniów zbiegł z miejsca wypadku, ale po dwóch godzinach, po policyjnej obławie przeprowadzonej w okolicy, trafił do aresztu.