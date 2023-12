Ta tragedia to skutek dopalaczy. Sprawca wypadku w Międzyzdrojach był pod wpływem

Silnie pobudzające substancje chemiczne - ecstasy oraz silny dopalacz alpa-PHP - miał we krwi 35-letni mężczyzna, który spowodował 23 grudnia wypadek w nadmorskiej miejscowości. Zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Do prokuratury w Szczecinie doprowadzono go w niemal nagiego, bo był w stanie nienormalnego pobudzenia.