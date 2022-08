Wypadek autokaru w Chorwacji. Policja: Jest pełna lista osób

Dodał, że w międzyczasie polscy policjanci ustalili "dane przewoźnika, organizatora i pełną listę osób, które wyjeżdżały z Polski do Chorwacji". - Te dane zostały przekazane stronie chorwackiej. To są bardzo ważne informacje, by m.in. ustalić, czy te osoby znajdują się w szpitalach i jaki jest ich stan - zwrócił uwagę Ciarka.