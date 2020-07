Wybory prezydenckie 2020. List Abp Marka Jędraszewskiego. Wzywa do głosowania na kandydata, "którego program jest bliski nauce Kościoła"

List pojawił się na stronie archidiecezji krakowskiej we wtorek. Abp Marek Jędraszewski wezwał wiernych do pójścia do urn. "W imię miłości do Ojczyzny i w duchu wielkiej za nią odpowiedzialności bardzo proszę Was wszystkich, abyście w najbliższą niedzielę, jak najliczniej wzięli udział w II turze wyborów prezydenckich" - napisał metropolita.