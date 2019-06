Woźny ze szkoły w Brześciu obezwładnił zamachowca. Dostanie medal

Krzysztof Gorzycki zostanie uhonorowany medalem za bohaterski wyczyn z 27 maja. Woźny ze szkoły w Brześciu Kujawskim obezwładnił uzbrojonego nastolatka, który postrzelił sprzątaczkę i ranił 11-letnią uczennicę.

Medal "Pomagajmy sobie wzajemnie" wręczy Krzysztofowi Gorzyckiemu komendant wojewódzki policji - informuje Radio ZET. To dzięki odwadze i szybkiej reakcji woźnego ze szkoły w Brześciu Kujawskim nie doszło tam do tragedii.

Gorzycki rzucił się na 18-letniego Marka N., który najpierw wrzucił do budynku petard hukowych, a później postrzelił sprzątaczkę. 59-letnia kobieta i 11-letnia uczennica, którą raniła jedna z petard, trafiły do szpitala. Ich stan jest stabilny.

Zamach w szkole w Brześciu Kujawskim. O krok od tragedii

Koszmar rozegrał się rano w poniedziałek 27 maja przy ulicy Królewskiej w Brześciu Kujawskim. Do szkoły podstawowej wtargnął uzbrojony nastolatek. Brroń, z której postrzelił sprzątaczkę, to prawodopodobnie tzw. śrutówka. Kobieta została ranna w brzuch.

Markowi N. grozi dożywocie. Chciał zabić, leczył się psychiatrycznie

Marek N. to były uczeń brzeskiej podstawówki. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że wszedł do szkoły od strony boiska. Uczniowie placówki twierdzą, że miał na sobie kamizelkę podobną do kuloodpornej, prawdopodobnie militarną.