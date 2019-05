Atak w szkole w Brześciu Kujawskim. Wstrząsające słowa ojca rannej 11-latki

"Z ciała mojego dziecka lekarze wyjęli dwie kule" - mówi w rozmowie z "Faktem" zrozpaczony ojciec dziewczynki, która została ranna w ataku na szkołę w Brześciu Kujawskim. Okazuje się, że napastnik był dobrze znany policji. Miał terroryzować okolicę od dawna. Są trzy zarzuty i wniosek o areszt.

W poniedziałek przed godz. 10.00 zamaskowany 18-letni mężczyzna wtargnął na teren szkoły podstawowej w Brześciu Kujawskim i dokonał ataku. Jak się okazało, to były uczeń tej placówki, leczący się psychiatrycznie.

Z ustaleń naszego dziennikarza wynika, że mężczyzna wszedł do szkoły od strony boiska. Uczniowie placówki twierdzą, że miał na sobie kamizelkę podobną do kuloodpornej, prawdopodobnie militarną. Pod nią trzymał noże i granaty hukowe, prawdopodobnie własnej produkcji. To metalowe pojemniki z zawartością najprawdopodobniej czarnego prochu - poinformował informator portalu ochrona24.info. Jak podaje, sprawca mial przy sobie więcej materiałów wybuchowych.