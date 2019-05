Atak w Brześciu Kujawskim. "Myślę o strzelaninie w szkole"

"To zdjęcie sprawia, że myślę o strzelaninie w szkole i polskim ludobójstwie” - taki wpis miał się pojawić widoczny był na profilu 18-letniego Marka N. Mężczyzna w poniedziałek zaatakował w szkole podstawowej w Brześciu Kujawskim. Ranne zostały dwie osoby.

Na groźnie brzmiący wpis zwrócili uwagę uczniowie szkoły podstawowej w rozmowie z reporterem Polskiego radia PiK. Pod zdjęciem profilowym napastnika Marka N. na Facebooku jakiś mężczyzna napisał w języku angielskim "Fajnie by było wpaść do szkoły i postrzelać, zrobić w Polsce ludobójstwo”. Marek N. skomentował: "To dobrze". Komentarze pojawiły się dwa dni przed wydarzeniami w szkole. Potem zostały usunięte.