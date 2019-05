Strzały w szkole w Brześciu Kujawskim. Sprawca leczył się psychiatrycznie

Mężczyzna, który zaatakował w szkole w Brześciu Kujawskim, leczył się psychiatrycznie. To nie pierwszy raz, gdy Marek N. zachował się groźnie. Już w lipcu 2018 r. policjanci musieli interweniować, gdy przyszedł do szkoły z nożem.

Dwie osoby trafiły do szpitala. Jedna z nich to uczennica Szkoły Podstawowej im. W. Łokietka, druga to sprzątaczka. – Ich życiu nic nie zagraża, ale przebywają w szpitalu, są poddawani odpowiednim procedurom – dodał Bogdanowicz.