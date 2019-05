Brześć Kujawski. Strzelanina w szkole. Poznaliśmy dramatyczne szczegóły

Napastnik, który strzelał dzisiaj w szkole w Brześciu Kujawskim to 18-latek, były uczeń tej szkoły. Jak ustaliła WP, był leczony psychiatrycznie. Dwie osoby zostały ranne : sprzątaczka i 11-letnia uczennica. Sprawca został zatrzymany przez policję.

Do zdarzenia doszło dzisiaj kilka minut po 10 - tej. Do gimnazjum przy ul. Królewskiej wszedł 18-letni zamaskowany Marek N. Przy sobie miał przedmiot przypominający broń, prawdopodobnie była to broń śrutowa. Wchodząc wrzucił petardy hukowe, ranił 11-letnią uczennicę. I wystrzelił w kierunku sprzątaczki. Obie trafiły do szpitala. Dziewczynka ma ranę uda. Kobieta miała zostać postrzelona w brzuch.