"Warszawa się roztopi, a Wilno zatonie". Propagandyści Łukaszenki w akcji

W kraju, w którym więzienia przepełniają działacze opozycji, a naród chwycony jest za twarz, ludzie czują, że to, co Łukaszenka robi, i to, co Łukaszenka mówi, to gwałt na rozumie. Ale nic straconego. Od tego, żeby wyjaśnić, że wygadujący bzdury prezydent jest geniuszem, są przecież propagandyści.