Szokujące słowa polskiego żołnierza w białoruskiej telewizji. "Strzelił mu w łeb"

"Wobec żołnierza Emila C., który samowolnie opuścił miejsce pełnienia służby, zostanie wszczęte śledztwo w kierunku art. 339 § 3 kk – dezercja kwalifikowana." - poinformowała w piątkowe popołudnie Żandarmeria Wojskowa. Zawiadomienie w tej sprawie złożył dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej. Emilowi C. grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.