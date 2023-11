Ukraina w wielkich kłopotach. Zwątpili? Zełenski klnie na wizji, a generał przyznaje się do błędu

"To był mój błąd. Rosja straciła co najmniej 150 tys. zabitych. Dla każdego innego kraju takie ofiary oznaczałyby koniec wojny". "Najprawdopodobniej nie będzie żadnego głębokiego i cudownego przełomu". "Na początku myślałem, że coś jest nie tak z naszymi dowódcami, więc zmieniłem niektórych z nich. Potem zacząłem przypuszczać, że może nasi żołnierze nie są gotowi do tego celu, więc zacząłem dokonywać zmian w poszczególnych brygadach" - to kluczowe fragmenty wypowiedzi gen. Walerija Załużnego dla brytyjskiego tygodnika "The Economist".