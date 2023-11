Problemy na froncie. "Cele nie do osiągnięcia"

Myślę, że jest to wołanie do Zachodu o pomoc, ale Zachód nie jest już w stanie wiele więcej zrobić. Znaczna część tego, co można było dać, już trafiła do Ukrainy. Rosjanie przygotowywali się do tej wojny, zrobili zapasy, a Zachód żył w przeświadczeniu błogiego spokoju i dzisiaj tę wojnę wygrywa nie liczba czołgów i wozów pancernych, ale logistyka. Liczy się, ile pocisków można wystrzelić, ile tysięcy ton paliwa można w okopach zużyć. Oczywiście czołgi i armaty są ważne, wszystkie inne systemy są ważne, ale Ukrainie - na co również zwracał uwagę Załużny - potrzeba czegoś specjalnego, by wyjść z tego impasu, gdzie naprzeciw siebie stoją siły o podobnych możliwościach, o podobnych strukturach i nie da się przepchać Rosjan z ich pozycji, w których się okopali i umocnili.