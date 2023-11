USA zdecydowały. Ogromne pieniądze

Zakup rakiet przeciwko dronom wyczerpie dostępne środki w ramach USAI. Mimo to Pentagon nadal posiada uprawnienia do przekazywania Ukrainie własnego sprzętu o wartości ponad 5 miliardów dolarów. Resort obrony zwrócił się do Kongresu z prośbą o przyznanie dodatkowych funduszy na ten cel, które mają wystarczyć na cały rok fiskalny, czyli do końca września 2024 roku.