Były dowódca GROM: Walka w mieście to brudna, krwawa robota. Nie da się uniknąć strat

Tunele dla wojska nie są jednak wymysłem ostatnich lat, czy nawet dziesięcioleci. Wystarczy przypomnieć sobie naszego "Pana Wołodyjowskiego" i to, że Turcy też kopali tunele, żeby wysadzić zamek w Kamieńcu. To nie jest fikcja literacka. Wtedy nierzadko kopano kontrtunel i dochodziło do walk pod ziemią. Powstańcy warszawscy również zeszli do kanałów. Wykorzystywali kanały do przenoszenia rannych, ewakuacji oddziałów czy po to, aby utrzymywać łączność między odciętymi i brutalnie pacyfikowanymi dzielnicami miasta.