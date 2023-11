Koniec ery Zełenskiego? Ruszyła giełda nazwisk

- Arestowicz wykorzystuje obecne nastroje Ukraińców. W 2019 roku Zełenski szedł do wyborów z hasłem zakończenia wojny w Donbasie i to się wówczas Ukraińcom bardzo podobało - mówi gen. Pacek. Według niego na podobny efekt może liczyć obecnie Arestowicz, który stwierdził ostatnio, że Ukraina powinna przejść do rozmów pokojowych z Rosją.