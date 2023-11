"Wołodia, posłuchaj mnie". Niepokojące słowa Łukaszenki

Decyzja USA ws. Ukrainy

Tymczasem Pentagon ogłosił w piątek nowy, już 50. pakiet uzbrojenia dla Ukrainy, zawierający dodatkową amunicję do systemów obrony powietrznej NASAMS, a także kierowane laserem rakiety do zwalczania dronów. Łączna wartość obiecanej broni to 425 mln dolarów.