Będą do nich strzelać z dachów, chować się w tunelach. Izrael czeka ciężka operacja w Gazie

Tak. Izrael ma lotnictwo, drony, artylerię i czołgi. Ale – jak wspominałem – Hamas jest tu gospodarzem i jest przygotowany do walki na tym terenie. Jeśli ma się sieć tuneli pod miastem, można w nich manewrować. Nawet jeśli na powierzchni są zniszczone budynki i Izrael kontroluje ulice, to Hamas wie, jak się poruszać pod ziemią i atakować z zaskoczenia. Teren zurbanizowany nie jest przyjazny dla czołgów i ciężkiej broni. To wszystko działa na korzyść Hamasu i sprawia, że siły się wyrównują. Jeśli nawet Izrael ma przewagę w sile ognia, to Hamas może ją niwelować choćby za pomocą zasadzek.