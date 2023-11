Pieskow wykpił gen. Załużnego: "Nie doszło do impasu"

Naczelny dowódca ukraińskiej armii Wałerij Załużny w wywiadzie dla tygodnika "The Economist" przyznał, że doszło do impasu na froncie i tym, co mogłoby go przełamać, jest duży technologiczny przełom, jednak ten nie zapowiada się. Ukraiński generał przyznał się do pomyłki. Myślał, że duże straty w ludziach sprawią, że Rosja wycofa się z wojny. Tak się jednak nie stało.