Gdańscy radni PiS ramię w ramię z Młodzieżą Wszechpolską w sprawie uchodźców

W przesłanym dokumencie radni pytają prezydent o koszty włączenia się do przygotowanej przez "Grupę Granica" akcji. "Zadaliśmy trzy najistotniejsze pytania. Chcemy wiedzieć, ile kosztuje gdańskich podatników uczestnictwo miasta w kampanii Grupy Granica. To są między innymi reklamy na autobusach. Pytamy o to, jakie koszty musiałyby ponieść inne podmioty, które chciałby przeprowadzić takie akcje reklamowe. Zwracamy się także z pytaniem, czy władze Gdańska przeprowadziły weryfikację Grupy Granica pod względem formalnym i merytorycznym przed wsparciem jej ze środków miasta. Chcemy też wiedzieć, czy i w jaki sposób miasto oraz Europejskie Centrum Solidarności mają zamiar wesprzeć polski rząd w walce falą dezinformacji, oraz propagandy wytwarzanej przez białoruskie władze" - poinformował radny Majewski.