Mariusz Kamiński o szczegółach budowy muru na granicy z Białorusią

Przygotowaną przez MSWiA ustawę, na mocy której powstanie mur graniczny, podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Wcześniej posłowie odrzucili większość wprowadzonych do niej przez Senat poprawek. Koszt budowy zapory to ponad 1,6 mld zł, z czego 1,5 mld zł pochłonie sama budowa, a 115 mln zł przeznaczonych zostanie na urządzenia techniczne.