W rzece przy granicy pływają zwłoki? Przerażające doniesienia

Jak dodaje wiceburmistrz, codziennie przez granicę przychodzi do Polski około 1000 uchodźców. 500 zostaje zepchniętych na Białoruś przez polskie siły bezpieczeństwa, drugiej połowie udaje się przekroczyć granicę. Jak zauważają dziennikarze "Focusa", jeśli te liczby są prawdziwe, oznaczałoby to, że co miesiąc do Polski przybywa około 20 tys. uchodźców.