"Dziesiątki zwłok przy granicy". Gen. Skrzypczak ostrzega obóz PiS

Stanisław Żaryn rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych przekazał, że loty ewakuacyjne Mińsk-Bagdad dla niektórych migrantów. - Niech zaczną się loty między Warszawą a Bagdadem. Docierają do nas informacje, że jest coraz więcej ofiar na granicy, że jest coraz więcej zwłok - liczonych w dziesiątkach - powiedział w programie "Newsroom" WP gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych RP. - Te ofiary obciążają konto Polski. Wszyscy wiedzą na świecie, że Łukaszenka to bandyta, tyran i despota, ale przez te ofiary ludzie będą myśleli, że to wina Polaków - dodał gen. Skrzypczak. Jego zdaniem polskie władze powinny zmienić strategię działania. - Trzeba nadać sprawie charakter międzynarodowy, pogłębić działania wewnątrz kraju i dopuścić media w rejon granicy, aby mogły z naszej strony pokazywać, że to ofiary działań Białorusi - mówił gość Agnieszki Kopacz.