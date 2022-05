Tokio odpowiada Moskwie. "Rosja odpowiedzialna za zniszczenie obustronnych relacji"

Premier Japonii Fumio Kishida powiedział w środę, że nie może pogodzić się z decyzją Moskwy o zakazie wjazdu do Rosji dla niego i 62 innych obywateli kraju. Szef rządu w Tokio podkreślił, że to Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za doprowadzenie stosunków dwustronnych do obecnego stanu.