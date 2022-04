Rosja grozi "środkami odwetowymi". Na celowniku Japonia

Zaniepokojenie Rosji wzbudziły już wcześniej przeprowadzone z inicjatywy Japonii działania na Morzu Japońskim, Morzu Wschodniochińskim i Morzu Filipińskim. Jak informuje "The Japan Times", od 8 do 17 kwietnia niszczyciele Morskich Sił Samoobrony Kongo i Inazuma dołączyły do Grupy Uderzeniowej lotniskowca USS Abraham Lincoln w celu przeprowadzenia wspólnych ćwiczeń wojskowych. Według 7 Floty Marynarki Wojennej, ćwiczenia obejmowały "wzmocnione operacje łączności morskiej, szkolenie w zakresie wojny powietrznej i różne inne ćwiczenia mające na celu doskonalenie zintegrowanych operacji morskich i gotowości bojowej".