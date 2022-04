Rosja odpowiedziała Japończykom. Wyspy Kurylskie "niepodzielną częścią Rosji".

Spór pomiędzy Japonią i Rosją o Kuryle Południowe, ma długą historię. W ostatnich latach przycichł. Japonia nie wspominała o nim oficjalnie od lat. W Niebieskiej Księdze Dyplomacji, wydawanej od 1957 roku publikacji, podsumowującej co roku relacje międzynarodowe kraju, Tokio do tej pory określało sporny archipelag "terytorium, do którego rozciąga się suwerenność" Japonii.