Zaczęło się. Rosjanie wciągają flagę. Ale to nie flaga Rosji

Putin przez 20 lat swoich rządów wzmacniał kult nieskazitelnej Armii Czerwonej, skutecznie oczyszczając ją propagandowo ze zbrodni i krzywd wojennych, takich jak gwałty i masakry polskich cywili i oficerów. Teraz w Ukrainie to, co było w Rosji tak ukrywane w wizerunku radzieckiego żołnierza, wraca z całą mocą. Dowodem na prawdziwą naturę tej armii są zdjęcia ciał obywateli ukraińskich miast, leżące na ulicach, informacje o gwałtach na kobietach i dzieciach w Ukrainie oraz pralki i telewizory, kradzione w opuszczonych mieszkaniach i pakowane do czołgów.