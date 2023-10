Niesłychana wolta kandydatki. Porzuciła Ziobrę, woli Platformę

Wirtualna Polska chciała porozmawiać z Aliną Nowak o warunkach jej transferu do klubu Koalicji Obywatelskiej. Pytania wysłaliśmy do radnej 11 września. Najpierw, kilkanaście dni po wysłaniu, radna pisemnie zapewniła, że "prześle informacje do 27 września". Nic jednak nie nadeszło. Gdy nasze ponaglenia pozostały bez odpowiedzi, zadzwoniliśmy do radnej.