Białorusini uprowadzili samolot Ryanair. Będą listy gończe

Polskie śledztwo dotyczyło wydarzeń z 23 maja 2021 roku, kiedy samolot linii Ryanair (należący do jej spółki córki Ryanair Sun), lecący z Aten do Wilna, został zmuszony do awaryjnego lądowania na lotnisku w Mińsku. Akcję przeprowadziły białoruskie władze po to, by zatrzymać i aresztować białoruskiego opozycjonistę Ramana Pratasiewicza. Mężczyzna był w Grecji ze swoją partnerką na krótkich wakacjach.