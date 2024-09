Białoruskie wojsko na granicy z Ukrainą. "Eskalacja". Przewidują, w co gra Łukaszenka

Najpierw dotarł wojskowy szpital, potem "co najmniej tysiąc żołnierzy", ale pod koniec sierpnia również białoruskie jednostki rakietowe przemieściły się w stronę granicy w Ukrainą - alarmuje białoruska opozycja. Oficjalnie to tylko ćwiczenia, ale eksperci zastanawiają się, czy tym razem Łukaszenka może włączyć się do wojny.