Ofensywa zaskoczyła nie tylko Rosjan. Ukraińscy oficerowie w szoku

"Operacja Kursk" zszokowała nie tylko Rosjan. Była zaskoczeniem także dla ukraińskich oficerów. Część dowódców, która uczestniczyła w tajnym spotkaniu z naczelnym wodzem Ukrainy Ołeksandrem Syrskim, uważała, że ​​blefuje, aby zastraszyć Rosjan - pisze "The Wall Street Journal".

Źródło: General Staff of the Armed Forces of Ukraine