"Frontowi grozi załamanie". Rosjanie zbliżają się do kluczowego miasta

Kluczowy punkt logistyczny dla Ukrainy

Jak zauważa Financial Times, w ciągu trzech tygodni ukraińskiej inwazji siły rosyjskie zdobyły co najmniej 20 wsi Według szacunków Black Bird Group pozostało im już tylko 8 km do Pokrowska, kluczowego punktu logistycznego, przez który zaopatrywana jest ukraińska grupa w obwodzie donieckim.