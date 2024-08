Ukraina uderzyła w Rosję. Pierwsza taka reakcja NATO

- Wtargnięcie wojsk ukraińskich do obwodu kurskiego w Rosji jest zgodne z prawem międzynarodowym i prawem Ukrainy do samoobrony - powiedział w sobotę sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w rozmowie z "Welt am Sonntag". To pierwsza oficjalna wypowiedź szefa Sojuszu na temat ofensywy ukraińskiej.