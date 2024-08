Uderzenia w głąb Rosji. Kartapołow grozi UE. Reakcja "natychmiastowa"

Kijów chce uderzyć w rosyjskie lotniska wojskowe

Tym samym Stany Zjednoczone zgodziły się na ataki na terytorium Rosji przy użyciu ATACMS, ograniczając jednak promień ich użycia do 100 km od granicy. To jednak zbyt mały dystans, by Kijów mógł uderzyć w rosyjskie lotniska.