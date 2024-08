Media chwalą ukraińskie drony. "Dobre, bo tanie"

Dron typu AQ400 Scynthe, produkowany przez firmę Terminal Autonomy (TA) w Ukrainie i może osiągnąć cele oddalone nawet o 750 km. Co ciekawe, produkcją zajmują się fabryki, w których przed rosyjską pełnowymiarową agresją produkowano meble, bo składa się go z drewna.

Odnosząc się do broni, jaką będzie dysponować ukraińska armia i jakie operacje będzie mogła dzięki nim przeprowadzać Sierra-Martins powiedział: "to co widzicie teraz, jest niczym, w porównaniu do tego co zobaczycie pod koniec tego roku".