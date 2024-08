Potężny atak Ukrainy? Ma być jak powtórka Kurska, tylko w innym miejscu

Po co Ukrainie śmiałe ataki i szarpanie Rosji? Lokalne media tłumaczą to tak: "sztab próbuje znaleźć równowagę pomiędzy zdobyciem terytorium w obwodzie kurskim a utratą go w centrum frontu wschodniego w Donbasie" (cytat z agencji Unian). W wielu komentarzach padało też, że atak na rosyjskie terytorium przekracza "czerwone linie narysowane przez Putina. Odpowiedź Rosji jest uderzająco bierna i stłumiona, co stanowi kontrast w stosunku retoryki z początku wojny. To zachęca Zachód do kontynuowania pomocy.