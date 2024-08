Gen. Mick Ryan: Genialny kontratak, albo strategiczny błąd

To jednak nie wszystko, na co warto zwrócić uwagę. Ukraińcom udało się przeprowadzić operacje towarzyszące, które pozwoliły uniemożliwić rosyjskim posiłkom dotarcie do rejonu walk. Były to nie tylko zasadzki na konwoje, ale też zniszczenie baz lotniczych i składów amunicji. To bardzo znaczące wydarzenie, ponieważ zgromadzenie tak dużej ilości amunicji wymaga czasu. Ukraińcy kupili go sobie i mogą nadal operować - w zależności od tego, jaki jest ich ostateczny cel. Najwyraźniej chcą spowolnić Rosjan we wschodniej Ukrainie, zajmując ich walką w innym regionie.