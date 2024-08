Oleg Żdanow: Atak na obwód kurski może odwrócić losy wojny

Wyzwoleńcza wojna przeciwko rosyjskim okupantom. Jeśli Zełenski oficjalnie wyzna, że to nasze Siły Zbrojne działają w obwodzie kurskim, będzie to pierwszy w historii nowoczesnej Rosji przypadek, kiedy zagraniczne wojska przyjęły kontrolę nad jej terytorium. A jeśli traktować Rosję jako przedłużenie Związku Radzieckiego, to od II wojny światowej. Więc już jest to polityczna porażka Putina. Dlatego tak zachowywał się podczas spotkania z Radą Bezpieczeństwa. Trzęsły mu się ręce, był ewidentnie zagubiony.