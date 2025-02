"Przesłanie jest jasne". Tusk podsumował przeprowadzone rozmowy

Premier Donald Tusk opublikował w czwartek po południu wpis w mediach społecznościowych, w którym odniósł się do przeprowadzonych tego dnia rozmów.

Do wspólnej rozmowy z Tuskiem odniósł się też Wołodymyr Zełenski. "Rozmawiałem z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Omówiliśmy warunki potrzebne do trwałego i prawdziwego pokoju w Ukrainie i zgodziliśmy się, że żadne negocjacje z Putinem nie mogą się rozpocząć bez wspólnego stanowiska Ukrainy, Europy i USA" - przekazał ukraiński przywódca we wpisie na platformie X.