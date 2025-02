"Musi być jasne, że Zachód zwycięża". Rutte o rozmowach pokojowych

Rutte, pytany o intencje Władimira Putina, stwierdził, że rosyjski prezydent jest nieprzewidywalny. - Miałem okazję spotykać się z nim jako premier Holandii w latach 2010-2014 i zapamiętałem go jako silnego negocjatora - powiedział Rutte. - Ale ostatecznie, jeśli chcemy dojść do porozumienia pokojowego, potrzebujemy go w tych rozmowach, ponieważ to on rozpoczął tę wojnę - dodał.