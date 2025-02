Stanowcze słowa Hegsetha. USA nie pozwolą z siebie robić "frajera"

- Pan prezydent Trump nie pozwoli nikomu na zrobienie z wujka Sama "wujka frajera"- stwierdził Pete Hegseth, nowy szef departamentu obrony USA w odniesieniu do dalszego funkcjonowania NATO i rozmów pokojowych w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

- Przypomnę sytuację, jaka była po II wojnie światowej, kiedy generał - potem prezydent Dwight Eisenhower wierzył w silne stosunki z Europą. Jednakże pod koniec jego prezydencji, nawet on był zaniepokojony tym, że Europa nie niosła odpowiednio dużego ciężaru swojej własnej obrony, co niemalże w słowach Eisenhowera - cytuję zrobiło "frajera z wujka Sama" - stwierdził Pete Hegseth w siedzibie NATO w Brukseli.

- Tak samo jak prezydent Eisenhower, ta administracja wierzy głęboko w sojusze. Ale nie miejcie Państwo wątpliwości, pan prezydent Trump nie pozwoli nikomu na zrobienie z wujka Sama "wujka frajera" - dodał nowy sekretarz obrony USA.

Hegseth odniósł się do zapowiadanych negocjacji między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem. Hegseth skomentował także swoje wczorajsze słowa, gdzie stwierdził, że powrót Ukrainy do granic sprzed 2014 jest "nierealny".

- Po wielu inwestycjach i poświęceniach najpierw ze strony Ukraińców, a następnie ze strony sojuszników czas uświadomić sobie, że wynegocjowany pokój będzie wiązał się z pewnego rodzaju ograniczeniami - powiedział.

- Trwają twarde negocjacje prowadzone przez prezydenta Trumpa. Prezydent Zełenski i prezydent Putin rozumieją realia panujące na miejscu. Prezydent Trump, jako negocjator, również rozumie tę dynamikę. Odrzucam założenie, że prezydent Trump nie ma do czynienia z pełnym zestawem kart. Przeciwnie, to on trzyma wszystkie karty w ręku - podkreślił.

"Nie jest to moja decyzja"

Hegseth został także zapytany, czy USA dopuszczą Ukrainę do negocacji w sprawie pokoju. - Nie jest to moja decyzja. Prezydent będzie prowadził te negocjacje razem z sekretarzem stanu, z doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego i szeregiem innych urzędników, którzy będą zaangażowani. Docelowo odegraliśmy naszą rolę, porozmawialiśmy z sojusznikami - przyznał nowy sekretarz obrony USA.

- Prezydent Trump rozmawiał z oboma. Dzwonił do Putina i Zełenskiego. Jakiekolwiek negocjacje, które będą prowadzone, będą prowadzone z obydwoma również - wskazał.

- Zdecydowanie jest to dopasowane do rzeczywistości, chwili, do potrzeby pokoju i do tego, że są NATO i kraje Europy będą też odgrywać swoją rolę - dodał.

Europa musi wydawać więcej

- Stoimy z wami, ale nie może być oczekiwania, że jesteśmy w ciągłym gwarantem bezpieczeństwa. Europa musi płacić swoją dywidendę na bezpieczeństwo. Dywidenda pokoju musi się zakończyć - zaznaczył Hegseth.