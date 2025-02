Kallas podkreśliła, że nie można wykluczać członkostwa Ukrainy w NATO, nawet jeśli rozmowy na ten temat jeszcze się nie rozpoczęły. Odniosła się do wypowiedzi szefa Pentagonu, Pete'a Hegsetha, który stwierdził, że członkostwo Ukrainy w Sojuszu jest "nierealistyczne". - To jest to, czego chce Rosja - zaznaczyła Kallas, dodając, że wykluczanie opcji przed rozpoczęciem negocjacji to "granie do bramki Rosji".