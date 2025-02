Skandaliczne zachowanie operatora wPolsce24. Jest reakcja sztabu

"Przepychanki, przekrzykiwanie, prowokowanie, nagminne łamanie wszelkich zasad, w końcu plucie na współpracowników kandydata - to się nie mieści w jakichkolwiek cywilizowanych standardach. Tygodniami to znosiliśmy, dziś miarka się przebrała. Sami zainteresowani podniosą teraz zapewne raban, że to jakiś 'zamach na wolność mediów'. Państwo dawno wypisaliście się ze zbioru 'media'" - dodała Paprocka.