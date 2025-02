Atak w Monachium. MSZ o obywatelach polskich

Po zdarzeniu, do którego doszło w centrum Monachium, gdzie samochód wjechał w czwartek w grupę demonstrantów, rannych został około 30 osób, w tym dzieci. Premier Bawarii Markus Soeder ocenił, że prawdopodobnie doszło do zamachu.

Według policji kierowca to 24-letni Afgańczyk, który wnioskował o azyl w Niemczech. Motywy jego ataku są na razie nieznane. Mężczyzna został ujęty, a podczas aresztowania policja oddała strzały. Obecnie nie stanowi on już zagrożenia - przekazał rzecznik policji. Nic nie wskazuje na to, by w zdarzeniu brały udział inne osoby.