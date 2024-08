Pojmania pod Kurskiem. "Mamo, mam dość. Chce wrócić do domu"

"Mam tego wszystkiego dosyć"

- Wzywam wszystkich, aby nikt tutaj nie przychodził. Mamo, wzywam cię, abyś zrobiła jak największy szum, abyś wszędzie biegała, abyś to wideo wszystkim pokazywała. Nie wyobrażasz sobie, mamo, jak bardzo chcę wrócić do domu, jak bardzo mam tego wszystkiego dosyć. Zostawili nas tutaj bez żadnego wojskowego przygotowania, i tyle, zostaliśmy tutaj, zostawili nas. Nie chcę, żeby to spotkało jeszcze kogoś innego. Bardzo mocno chcę wrócić do domu - mówi młody mężczyzna.