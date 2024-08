Postępy Ukrainy. Zełenski o sukcesach w obwodzie kurskim Wołodymyr Zełenski, w swoim niedzielnym oświadczeniu zapowiedział, że ukraińskie siły zbrojne nie zamierzają zatrzymywać swojego natarcia w obwodzie kurskim na terytorium Rosji. Poinformował też o przejęciu kontroli nad dwoma kolejnymi miejscowościami.

Źródło zdjęć: © General Staff of the Armed Forces of Ukraine