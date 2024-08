Ukraińcy powstrzymali Rosjan. Zełenski mówił o celu ofensywy kurskiej

Zełenski mówił, że Rosjanie przygotowywali ofensywę w obwodzie charkowskim, żeby zająć miasto Charków. - A dziś mieszka tam dokładnie 1,5 miliona ludzi. Dlatego, że Rosjanie wkroczyli do obwodu charkowskiego, to mieszkańcy ze zniszczonych wsi musieli się przeprowadzić do miasta. Rosja chciała okupować to przeludnione miasto - relacjonował w rozmowie z dziennikarzami prezydent.