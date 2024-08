Ukraińcy uderzyli. Kula ognia nad rosyjskim miastem

Przed godziną 3.00 czasu lokalnego Aleksander Gusiew, gubernator obwodu woroneskiego, poinformował na Telegramie, że siły obrony powietrznej zniszczyły kilka "dronów-kamikadze", ale spadające fragmenty zestrzelonych maszyn wywołały pożar, co doprowadziło do detonacji w składzie amunicji. Władze ogłosiły stan wyjątkowy i zarządziły ewakuację ok. 200 osób.