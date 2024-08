Duda złożył Rosjanom obietnicę. Tak zareagował Zełenski

- Jeśli ktoś kogoś napada, to musi się liczyć z tym, że zostanie pobity. Musi się liczyć z tym, że poniesie straty. Nierozsądny jest ten, który się z tym nie liczy. Jeżeli będzie tak, że Rosjanie zrobią to, co powinni zrobić, czyli będą wracali do domu i rosyjskie wojska będą wycofywały się z Ukrainy. Jeżeli będzie tak, że wojska ukraińskie będą wtedy atakowały wycofujące się wojska rosyjskie, które wyraźnie będą się wycofywały, to pierwszy wezmę za telefon, zadzwonię do prezydenta Zełenskiego i powiem: "nie bombardujcie ich. Niech wracają do domu". Mogę to obiecać rosyjskim żołnierzom - powiedział Andrzej Duda.