Zełenski odkrył karty podczas wizyty Dudy w Kijowie. "Nowa metoda"

Na początku przemówienia prezydent Polski zaskoczył zgromadzonych, mówiąc w języku ukraińskim. Podziękował za zaproszenie do Kijowa, a następnie podkreślał, zwracając się do Ukraińców: "Polska jest przy was, jest z wami od samego początku rosyjskiej agresji". Przypomniał, że osobiście był w Kijowie wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą 23 lutego 2022 r., na dzień przed atakiem Rosji na Ukrainę.